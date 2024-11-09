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Сегодня, 20:55

Дубль Комарова принес «Ростову» победу над «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ростов» — «Химки».
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на своем поле победил «Химки» в матче 15-го тура РПЛ — 3:1.

Дубль у ростовчан оформил Иван Комаров. 21-летний полузащитник отличился на 6-й и 75-й минутах. Еще один мяч на 66-й минуте с пенальти забил Максим Осипенко.

Единственный мяч гостей на 87-й минуте записал на свой счет Резиуан Мирзов, также реализовавший одиннадцатиметровый.

«Ростов» (17 очков) прервал 7-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на восьмое место. До этого команда Валерия Карпина в последний раз выигрывала 1 сентября в матче против «Факела» (4:1) в 7-м туре.

«Химки» (12 очков) остаются на 13-й позиции в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:1
Химки

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Химки
Иван Комаров

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