Дубль Комарова принес «Ростову» победу над «Химками»

«Ростов» на своем поле победил «Химки» в матче 15-го тура РПЛ — 3:1.

Дубль у ростовчан оформил Иван Комаров. 21-летний полузащитник отличился на 6-й и 75-й минутах. Еще один мяч на 66-й минуте с пенальти забил Максим Осипенко.

Единственный мяч гостей на 87-й минуте записал на свой счет Резиуан Мирзов, также реализовавший одиннадцатиметровый.

«Ростов» (17 очков) прервал 7-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на восьмое место. До этого команда Валерия Карпина в последний раз выигрывала 1 сентября в матче против «Факела» (4:1) в 7-м туре.

«Химки» (12 очков) остаются на 13-й позиции в турнирной таблице.