«Ростов» и «Пеньяроль» согласовали трансфер уругвайского полузащитника Саравии

«Ростов» договорился с «Пеньяролем» о переходе уругвайского полузащитника Родриго Саравии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма трансфера составит 2 миллиона долларов. На данный момент Саравия выступает на правах аренды за аргентинскую «Химнасию», аренда будет прервана.

23-летний игрок провел за «Химнасию» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. За «Пеньяроль» он отыграл 61 встречу, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

«Ростов» завершил первую часть сезона на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров.