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Сегодня, 09:40

«Ростов» интересуется нападающим Роналдо из болгарского «Левски»

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Ростов» интересуется двадцати трех летним нападающим болгарского «Левски» Роналдо (полное имя: Роналдо Сезар Соарес дос Сантос. — Прим. «СЭ»).

По нашей информации, российский клуб сделал предложение в полтора миллиона евро. Но «Левски» данное предложение отклонил, клуб из Болгарии хочет получить за игрока два миллиона евро.

В этом сезоне Роналдо провел 24 матча, забил 7 голов и отдал 1 ассист. Контракт с «Левски» у игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,5 миллиона евро.

ФК Левски
ФК Ростов
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