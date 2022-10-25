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Сегодня, 22:30

«Ростов» интересуется Суторминым. Трансфер может состояться уже зимой

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере полузащитника Алексея Сутормина в зимнее окно.

Игрок недоволен своим положением в команде, в частности, игровым временем, которое ему предоставляется. В переходе игрока в «Ростов» лично заинтересован главный тренер Валерий Карпин.

С сентября футболист сыграл в чемпионате России 15 минут в матчах против «Ростова» и «Нижнего Новгорода».

После 14-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в РПЛ с 36 очками.

26.10.2022 | Барселона — Бавария

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
2-й тайм

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 1
2-й тайм

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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