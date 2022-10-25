«Ростов» интересуется Суторминым. Трансфер может состояться уже зимой

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Как стало известно «СЭ», «Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере полузащитника Алексея Сутормина в зимнее окно.
Игрок недоволен своим положением в команде, в частности, игровым временем, которое ему предоставляется. В переходе игрока в «Ростов» лично заинтересован главный тренер Валерий Карпин.
С сентября футболист сыграл в чемпионате России 15 минут в матчах против «Ростова» и «Нижнего Новгорода».
После 14-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в РПЛ с 36 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования