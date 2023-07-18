Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

«Ростов»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

«Ростов» откроет сезон матче с «Факелом»
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Футболисты «Ростова»
Фото ФК «Ростов»
Telegram Дзен
Основная информация о команде из Ростова-на-Дону накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Футбольный клуб «Ростов»»
Год основания: 1930
Главный тренер: Валерий Карпин
Капитан: Даниил Глебов
Домашний стадион: «Ростов арена»

Сезон 2022 / 2023 стал для «Ростова» 31-м в чемпионате России. Команда под руководством Валерия Карпина финишировала на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России ростовчане дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где уступили «Краснодару» в серии пенальти.

Стадион «Ростов»
Фото ФК «Ростов»

Календарь «Ростова» в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур: 23 июля, воскресенье

  • «Ростов» — «Факел» — 20:00

2-й тур: 29 июля, суббота

  • «Ростов» — «Зенит» — 20:00

3-й тур: 5 августа, суббота

  • «Крылья Советов» — «Ростов» — 15:00

4-й тур: 12 августа, суббота

  • «Ростов» — «Рубин» — 20:00

5-й тур: 19 августа, суббота

  • «Сочи» — «Ростов» — 20:00

6-й тур: 26 августа, суббота

  • «Пари НН» — «Ростов» — 20:00

7-й тур: 3 сентября, воскресенье

  • «Ростов» — «Динамо» — 20:00

8-й тур: 15 — 17 сентября

  • «Балтика» — «Ростов»

9-й тур: 22 — 24 сентября

  • «Ростов» — ЦСКА

10-й тур: 29 сентября — 1 октября

  • «Ростов» — «Урал»

11-й тур: 6 — 8 октября

  • «Краснодар» — «Ростов»

12-й тур: 20 — 22 октября

  • «Ростов» — «Ахмат»

13-й тур: 27 — 29 октября

  • «Ростов» — «Локомотив»

14-й тур: 3 — 5 ноября

  • «Оренбург» — «Ростов»

15-й тур: 10 — 12 ноября

  • «Спартак» — «Ростов»
Футболисты «Ростова»
Фото ФК «Ростов»

16-й тур: 24 — 26 ноября

  • «Ростов» — «Пари НН»

17-й тур:1 — 3 декабря

  • ЦСКА — «Ростов»

18-й тур: 8 — 10 декабря

  • «Ахмат» — «Ростов»

19-й тур: 1 — 3 марта 2024

  • «Ростов» — «Крылья Советов»

20-й тур: 8 — 10 марта

  • «Ростов» — «Краснодар»

21-й тур: 15 — 17 марта

  • «Урал» — «Ростов»

22-й тур: 29 — 31 марта

  • «Динамо» — «Ростов»

23-й тур: 5 — 7 апреля

  • «Ростов» — «Сочи»

24-й тур: 12 — 14 апреля

  • «Факел» — «Ростов»

25-й тур: 19 — 21 апреля

  • «Ростов» — «Спартак»

26-й тур: 26 — 28 апреля

  • «Ростов» — «Оренбург»

27-й тур: 3 — 5 мая

  • «Локомотив» — «Ростов»

28-й тур: 10 — 12 мая

  • «Рубин» — «Ростов»

29-й тур: 17 — 19 мая

  • «Ростов» — «Балтика»

30-й тур: 25 мая (суббота)

  • «Зенит» — «Ростов»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Календарь «Ростова» в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа B, 1 тур — 26 июля, среда

  • «Ростов» — «Рубин» — 20:45

Кубок России, Группа B, 2 тур — 8 августа, вторник

  • «Урал» — «Ростов» — 16:15

Кубок России, Группа B, 3 тур — 30 августа, среда

  • «Ростов» — «Локомотив» — 19:30

Кубок России, Группа B, 4 тур — 19—21 сентября

  • «Рубин» — «Ростов»

Кубок России, Группа B, 5 тур — 3—5 октября

  • «Локомотив» — «Ростов»

Кубок России, Группа B, 6 тур — 31 октября — 2 ноября

  • «Ростов» — «Урал»
Футболисты «Ростова»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения «Ростова»

На национальном уровне:

Чемпионат России: 1 раз — серебряный призер (2015/2016)
Кубок России: 1 раз — победитель (2013/2014)
Первый дивизион: 1 раз — победитель (2008)
Чемпионат РСФСР среди клубных команд: 1 раз — победитель (1964)

На европейском уровне:

Лига Европы: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2016/2017)

Трансферы «Ростова»

Пришли

з. Е. Чернов (продление контракта)
п. Саплинов («Рубин», окончание аренды)
п. Столбов («Зенит-2», аренда)
п. Ионов (свободный агент)
п. Акбашев (свободный агент)
н. Мохеби («Санта-Клара»)

Возможные переходы

в. Рудаков («Хонка», окончание аренды)
з. К. Ковалев («Авангард» К, окончание аренды)
з. К. Боженов («Динамо» Мхч, окончание аренды)
з. Ведерников («Волгарь», окончание аренды)
п. Норманн («Динамо», окончание аренды)
п. Хашимото («Уэска», окончание аренды)
н. Нтумба («Велес», окончание аренды)
н. Соу («Анкарагюджю», окончание аренды)
н. Хромов («Арсенал» Т, окончание аренды)

Ушли

в. Бабурин («Торпедо»)
з. Иг. Калинин («Факел», аренда)
з. Сильянов («Локомотив», окончание аренды)
з. А. Мухин («Волгарь», аренда)
з. Котин («Шинник», аренда)
з. Хаджикадунич («Гамбург», аренда)
п. Кнудсен («Орхус», аренда)
п. Селява (окончание контракта)
п. Ст. Мельников («Алания», аренда)
п. К. Фольмер (окончание контракта)
н. Полоз (окончание контракта)
н. Алмквист («Лечче», аренда)
н. Турищев («Родина», аренда)

Возможные переходы

п. Тугарев («Крылья Советов»)
н. Комличенко («Локомотив»)

РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале

Валерий Карпин и футболисты «Ростова»
Фото ФК «Ростов»

Состав «Ростова» на сезон 2023 / 2024


Вратари:

1 — Никита Медведев

30 — Сергей Песьяков

78 — Михаил Цулая

Защитники:

4 — Виктор Мелехин

5 — Денис Терентьев

18 — Данила Прохин

28 — Евгений Чернов

38 — Илья Вахания

55 — Максим Осипенко

71 — Николай Поярков

87 — Андрей Лангович

Полузащитники:

7 — Роман Акбашев

8 — Алексей Миронов

9 — Мохаммад Мохеби

11 — Алексей Ионов

15 — Данил Глебов

19 — Хорен Байрамян

23 — Роман Тугарев

33 — Никита Колотиевский

47 — Даниил Уткин

56 — Ярослав Кузьмин

58 — Даниил Шанталий

60 — Кирилл Столбов

62 — Иван Комаров

76 — Данила Сухомлинов

88 — Кирилл Щетинин

95 — Иван Полумыско

Нападающие:

26 — Давид Тошевский

27 — Николай Комличенко

69 — Егор Голенков

Страница ФК Ростов в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.

Футбол
ФК Ростов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога
«Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Олич не считает переход Фернандеса в «Зенит» предательством: «Марио отдавал всего себя»
Олич считает, что Акинфеев смог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед»
Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы чемпионата России»
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Ярошик спокойно получил визу, никаких проблем нет»
Олич считает, что Марио будет чувствовать себя в «Зените» как дома: «Там больше говорят на португальском, чем на русском»
Кузнецов — о Марио Фернандесе: «Русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналист Карпов: «Динамо» ведет переговоры о переходе Карраскаля, «Зенит» также заинтересован в игроке

Агент Сутормина: «Помимо ЦСКА, есть клубы в РПЛ и за рубежом, заинтересованные в Алексее»