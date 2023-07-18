«Ростов»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Сегодня, 14:30
Полное название: АО «Футбольный клуб «Ростов»»
Год основания: 1930
Главный тренер: Валерий Карпин
Капитан: Даниил Глебов
Домашний стадион: «Ростов арена»
Сезон 2022 / 2023 стал для «Ростова» 31-м в чемпионате России. Команда под руководством Валерия Карпина финишировала на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России ростовчане дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где уступили «Краснодару» в серии пенальти.
1-й тур: 23 июля, воскресенье
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Чемпионат России: 1 раз — серебряный призер (2015/2016)
Кубок России: 1 раз — победитель (2013/2014)
Первый дивизион: 1 раз — победитель (2008)
Чемпионат РСФСР среди клубных команд: 1 раз — победитель (1964)
Лига Европы: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2016/2017)
з. Е. Чернов (продление контракта)
п. Саплинов («Рубин», окончание аренды)
п. Столбов («Зенит-2», аренда)
п. Ионов (свободный агент)
п. Акбашев (свободный агент)
н. Мохеби («Санта-Клара»)
в. Рудаков («Хонка», окончание аренды)
з. К. Ковалев («Авангард» К, окончание аренды)
з. К. Боженов («Динамо» Мхч, окончание аренды)
з. Ведерников («Волгарь», окончание аренды)
п. Норманн («Динамо», окончание аренды)
п. Хашимото («Уэска», окончание аренды)
н. Нтумба («Велес», окончание аренды)
н. Соу («Анкарагюджю», окончание аренды)
н. Хромов («Арсенал» Т, окончание аренды)
в. Бабурин («Торпедо»)
з. Иг. Калинин («Факел», аренда)
з. Сильянов («Локомотив», окончание аренды)
з. А. Мухин («Волгарь», аренда)
з. Котин («Шинник», аренда)
з. Хаджикадунич («Гамбург», аренда)
п. Кнудсен («Орхус», аренда)
п. Селява (окончание контракта)
п. Ст. Мельников («Алания», аренда)
п. К. Фольмер (окончание контракта)
н. Полоз (окончание контракта)
н. Алмквист («Лечче», аренда)
н. Турищев («Родина», аренда)
п. Тугарев («Крылья Советов»)
н. Комличенко («Локомотив»)
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
1 — Никита Медведев
30 — Сергей Песьяков
78 — Михаил Цулая
4 — Виктор Мелехин
5 — Денис Терентьев
18 — Данила Прохин
28 — Евгений Чернов
38 — Илья Вахания
55 — Максим Осипенко
71 — Николай Поярков
87 — Андрей Лангович
7 — Роман Акбашев
8 — Алексей Миронов
9 — Мохаммад Мохеби
11 — Алексей Ионов
15 — Данил Глебов
19 — Хорен Байрамян
23 — Роман Тугарев
33 — Никита Колотиевский
47 — Даниил Уткин
56 — Ярослав Кузьмин
58 — Даниил Шанталий
60 — Кирилл Столбов
62 — Иван Комаров
76 — Данила Сухомлинов
88 — Кирилл Щетинин
95 — Иван Полумыско
26 — Давид Тошевский
27 — Николай Комличенко
69 — Егор Голенков
Страница ФК Ростов в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.