Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

«Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

«Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).

Из отпуска игроки донского клуба выйдут 10 января. После новогодних каникул команда пройдет медицинский осмотр и тесты на функциональную готовность, после чего отправится на сбор в ОАЭ. Здесь запланирована игра против «Родины» 23 января.

Со 2 по 14 февраля команда Валерия Карпина примет участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян». Его соперниками станут «Спартак», «Кайрат» (Казахстан) и «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ).

Расписание матчей «Ростова» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ

2 февраля, пятница

17.00. «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»

7 февраля, среда

19.30. «Спартак» — «Ростов»

11 февраля, воскресенье

18.00. «Кайрат» — «Ростов»

В период третьего сбора запланированы игры с «Астаной» (17 февраля), с «Пари НН» (21 февраля) и с «Локомотивом» (24 февраля).

По итогам 18 туров премьер-лиги ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице, в их активе — 21 очко.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
0
Читайте также
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Федун остался недоволен расходами и результатами «Спартака» в первой части сезона: «Крайне средне»
Юрист «Спартака» — о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ: «Рановато говорить»
Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фото со дня рождения в Дубае
«Рубин»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Федун о назначении Амарала в «Спартак»: «Первые выводы о его работе будем делать в середине мая»
«Когда Игорь принес первые деньги, я плакала». Каким было детство Акинфеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Крылья Советов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Федун о назначении Амарала в «Спартак»: «Первые выводы о его работе будем делать в середине мая»