«Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», пропустив гол на 9-й секунде

«Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:2.

«Быки» открыли счет уже на 9-й секунде встречи, когда отличился нападающий Оленкуле Олусегун. 20-летний нигериец повторил рекорд чемпионата России.

На перерыв «Краснодар» ушел имея преимущество в два мяча: автором второго гола в матче стал нападающий Джон Кордоба.

Но во второй тайме ростовчане забили три безответных гола. Сначала отличился защитник Александр Сильянов.

Потом защитник «Краснодара» Кайо получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной и был удален с поля. Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

А победу команде Валерия Карпина принес полузащитник Алексей Миронов, который забил гол после ошибки вратаря «быков» Матвея Сафонова.

«Ростов» набрал 25 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на пятой строчке (21 очко).

В следующем туре краснодарцы сыграют 15 октября против «Ахмата». Ростовчане 14 октября на своем поле примут «Урал».