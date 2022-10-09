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«Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», пропустив гол на 9-й секунде

Иван Шитик
Корреспондент
9 октября. «Ростов» — «Краснодар» — 3:2.
Фото ФК «Ростов».

«Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:2.

«Быки» открыли счет уже на 9-й секунде встречи, когда отличился нападающий Оленкуле Олусегун. 20-летний нигериец повторил рекорд чемпионата России.

На перерыв «Краснодар» ушел имея преимущество в два мяча: автором второго гола в матче стал нападающий Джон Кордоба.

Но во второй тайме ростовчане забили три безответных гола. Сначала отличился защитник Александр Сильянов.

Потом защитник «Краснодара» Кайо получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной и был удален с поля. Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

А победу команде Валерия Карпина принес полузащитник Алексей Миронов, который забил гол после ошибки вратаря «быков» Матвея Сафонова.

«Ростов» набрал 25 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на пятой строчке (21 очко).

В следующем туре краснодарцы сыграют 15 октября против «Ахмата». Ростовчане 14 октября на своем поле примут «Урал».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Краснодар

ФК Краснодар
ФК Ростов
2
76
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