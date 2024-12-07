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Сегодня, 15:30

«Ростов» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» примет «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ в субботу, 7 декабря. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 17-ти туров РПЛ команда Валерия Карпина набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Самары с 18-ю баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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