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Сегодня, 08:45

«Ростов» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и «Крылья Советов» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» и «Крылья Советов» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ростова» и «Крыльев Советов» будет показывать канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

С основными событиями и результатом игры «Ростов» — «Крылья Советов» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов

После 17 туров «Ростов» находится на седьмом месте в чемпионате России с 23 очками. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с 18 очками. В первом круге ростовчане победили самарцев со счетом 3:1.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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