«Ростов» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин, который отличился на 25-й минуте после ошибки вратаря гостей Антона Митрюшкина. На 75-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти и сравнял счет.

«Локомотив» набрал 45 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 баллами располагается на строчку ниже.

Следующий матч в чемпионате железнодорожники проведут 3 мая против «Оренбурга». Желто-синие 4 мая сыграют с «Химками».