Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» начнется 28 октября в 16:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Локомотив» — «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу 28 октября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Соперники находятся далеко друг от друга в турнирной таблице: ростовчане только благодаря победе в прошлом туре над «Ахматом» (3:0) поднялись из зоны вылета, железнодорожники борются за место в верхушке и всего на три очка отстают от идущего вторым «Зенита».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 13 баллами.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
0
Читайте также
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Абаскаль раскритиковал поле в Воронеже: «В таких условиях играть трудно»
Соболев заявил, что больше не общается с прессой
Хусаинов — об удалении Бабича: «Это опасная игра. Если был контакт, это нарушение»
Малышев — о критике Салиховой: «Нет смысла комментировать слова кого-то из болельщиков»
«Ростов» — «Локомотив»: Щетинин открыл счет на 3-й минуте
Спортивный директор «Факела»: «Поле одинаковое для обеих команд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Спартак»: защитник воронежцев Калинин вышел на замену

«Крылья Советов» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ