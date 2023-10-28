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Сегодня, 15:20

«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

Виктория Кравченко
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«Ростов» и «Локомотив» огласили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 16.30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Ионов, Уткин, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Митай, Баринов, Тикнизян, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/24. Команда набрала 20 очков за 12 матчей. «Ростов» идет на 11-й строчке, набрав 13 очков.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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