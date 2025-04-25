«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи ростовчан и москичей. Ключевые события игры «Ростов» — «Локомотив» можно будет отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ростов» (36 очков) идет на седьмом месте в чемпионате России, «Локомотив» (44 очка) — на шестом. Москвичи обыграли ростовчан в первом круге РПЛ (1:0 в июле), а также в обоих матчах группового раунда FONBET Кубка России (3:2 в августе на своем поле, 2:2 и серия пенальти в октябре в гостях).