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27 октября, 16:30

«Ростов» — «Локомотив»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России по футболу 28 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу 28 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется трансляция в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 20 очков. Команда Валерия Карпина располагается на 10-й строчке с 13 баллами.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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