25 октября, 18:08

«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: Агаларов сравнял счет на 79-й минуте

Алина Савинова

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов забил гол в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:1.

Футболист сравнял счет на 79-й минуте. Агаларов не смог реализовать 11-метровый, но оказался первым на добивании.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Динамо Мх
  • Исаев

    Планируют с сезона 2026/27, если IFAB одобрит.

    25.10.2025

  • ali_baba

    когда ж уже примут правило во время пробития пенальти: не забил с первого удара - добивать уже нельзя? :thinking:

    25.10.2025

