«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: Агаларов сравнял счет на 79-й минуте

Футболист сравнял счет на 79-й минуте. Агаларов не смог реализовать 11-метровый, но оказался первым на добивании.

ali_baba

когда ж уже примут правило во время пробития пенальти: не забил с первого удара - добивать уже нельзя? :thinking:

25.10.2025