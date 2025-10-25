25 октября, 18:08
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов забил гол в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:1.
Футболист сравнял счет на 79-й минуте. Агаларов не смог реализовать 11-метровый, но оказался первым на добивании.
Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.
Исаев
Планируют с сезона 2026/27, если IFAB одобрит.
25.10.2025
ali_baba
когда ж уже примут правило во время пробития пенальти: не забил с первого удара - добивать уже нельзя? :thinking:
25.10.2025