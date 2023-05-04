«Ростов» не будет выкупать Сильянова, футболист хочет выступать за «Локомотив» в следующем сезоне

«Ростов» не воспользовался правом выкупа защитника Александра Сильянова у «Локомотива». Об этом информирует «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, по условиям аренды клуб из Ростова должен был уведомить «Локомотив» о выкупе Сильянова за фиксированную сумму до 1 мая. «Ростов» этого не сделал. Также сообщается, что сам футболист склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне бороться за место в основе железнодорожников.

Сильянов стал игроком «Локомотива» в августе 2019 года, а за «Ростов» он выступает на правах аренды с 2022 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на 10-й строчке, имея в активе 32 очка.