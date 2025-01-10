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«Ростов» не возьмет Чернова на сбор в ОАЭ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов не полетит на первый сбор «Ростова» в ОАЭ. По информации «РБ Спорт», 32-летний россиянин будет искать себе новый клуб.

В пятницу, 10 января, ростовская команда выйдет из отпуска и после прохождения медицинского осмотра отправится на тренировочный сбор.

32-летний Чернов в 2019 году перешел в «Ростов» из «Зенита», а в 2020-м уехал в «Краснодар». В 2022-м он вернулся в ростровскую команду. В этом сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Чернов
Футбол
ФК Ростов
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