«Ростов» не возьмет Чернова на сбор в ОАЭ

Защитник «Ростова» Евгений Чернов не полетит на первый сбор «Ростова» в ОАЭ. По информации «РБ Спорт», 32-летний россиянин будет искать себе новый клуб.

В пятницу, 10 января, ростовская команда выйдет из отпуска и после прохождения медицинского осмотра отправится на тренировочный сбор.

32-летний Чернов в 2019 году перешел в «Ростов» из «Зенита», а в 2020-м уехал в «Краснодар». В 2022-м он вернулся в ростровскую команду. В этом сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.