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РПЛ

Сегодня, 19:03

«Ростов» не выигрывает медали с 2016 года

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ростов» занял четвертое место в РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» проиграл ЦСКА (1:4) в 30-м туре РПЛ и занял четвертое место в турнирной таблице по итогам сезона.

Ростовчане не могут выиграть медали чемпионата России с 2016 года. В сезоне РПЛ-2015/16 «Ростов» завоевал серебряные медали. После этого команда занимала пятое место, шестое, три раза девятую строчку и один раз 11-ю.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

В зоне вылета из РПЛ финишировали «Химки» и «Торпедо». В стыковых матчах примут участие «Пари НН» и «Факел».

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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