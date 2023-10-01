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Судейство

Сегодня, 20:12

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче против «Урала»

Алина Савинова
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«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ростовский клуб просит рассмотреть два эпизода. Южане считают, что команда из Екатеринбурга забила второй мяч из офсайда. Также ростовчане просят разобрать эпизод, произошедший на 22-й минуте встречи. Тогда полузащитник «Ростова» Алексей Миронов упал в чужой штрафной после контакта с соперником, но свисток судьи не прозвучал.

На данный момент «Урал» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. «Ростов» с 10 очками идет на 12-й строчке.

В 11-м туре РПЛ «шмели» сыграют с «Локомотивом», а ростовчане — с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-obratilsya-v-e-sk-s-pros-boj-dat-otsenku-dvum-e-pizodam-v-matche-protiv-urala/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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