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Судейство

Сегодня, 02:17

«Ростов» обратится в ЭСК по поводу судейства в матча с «Уралом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после матчеа13-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2) сообщил, что клуб будет обращаться в ЭСК по поводу судейства.

— Будем обращаться в ЭСК из-за судейства матча с «Уралом». Да, к нам предвзято относятся. Мы знаем, какие рекомендации по нам дают на судейском комитете. К примеру, предвзятое отношение к Комличенко. Чтобы не свистели на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, с какими заданиями они сюда приезжают, — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

— Как с этим бороться?

— Это вопрос к РФС.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-obratitsya-v-e-sk-po-sudejstvu-matcha-s-uralom/
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