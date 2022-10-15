«Ростов» обратится в ЭСК по поводу судейства в матча с «Уралом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после матчеа13-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2) сообщил, что клуб будет обращаться в ЭСК по поводу судейства.

— Будем обращаться в ЭСК из-за судейства матча с «Уралом». Да, к нам предвзято относятся. Мы знаем, какие рекомендации по нам дают на судейском комитете. К примеру, предвзятое отношение к Комличенко. Чтобы не свистели на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, с какими заданиями они сюда приезжают, — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

— Как с этим бороться?

— Это вопрос к РФС.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.