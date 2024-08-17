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Сегодня, 21:31

Гол Роналдо принес «Ростову» волевую победу над «Оренбургом» в домашнем матче РПЛ

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«Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 5-го тура чемпионата России — 3:2.

У дончан дубль оформил Николай Комличенко, а победный гол забил бразилец Роналдо. В составе оренбуржцев отличились Брайан Мансилья и Джимми Марин.

На 33-й минуте Роналдо не реализовал пенальти. Его удар парировал 30-летний вратарь гостей Богдан Москвичев.

«Ростов» набрал восемь очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ. «Оренбург» занимает девятую строчку с пятью баллами.

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом» 25 августа, а «Оренбург» днем ранее встретится на выезде с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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