«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

В субботу, 17 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Оренбургом».

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Перед началом игры дончане располагаются на девятом месте в таблице РПЛ с пятью очками. «Оренбург» идет восьмым, опережая желто-синих по дополнительным показателям.