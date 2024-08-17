Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Telegram Дзен

В субботу, 17 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Оренбургом».

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Перед началом игры дончане располагаются на девятом месте в таблице РПЛ с пятью очками. «Оренбург» идет восьмым, опережая желто-синих по дополнительным показателям.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
0
Читайте также
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Трудная победа «Динамо» над «Крыльями»: голевая от Тюкавина, тяжелая травма Нгамале
Гафин — о Нгамале: «У него проблема с голеностопом»
Гафин — о победе над «Крыльями»: «Динамо» достигло результата, на который рассчитывало»
РПЛ, 5-й тур: «Ростов» — «Оренбург», «Химки» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» обыграло «Крылья Советов» благодаря голу Бителло
«Динамо» обыграло «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» — «Крылья Советов»: Бителло открыл счет