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Сегодня, 18:37

«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Оренбурга» на заключительный матч 26-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Ростов Арене». Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Сако, Вахания, Байрамян, Глебов, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

Запасные: Цулая, Соловьев, Терентьев, Чернов, Мелехин, Игнатов, Уткин, Столбов, Шанталий, Зубенко, Колтаков, Комличенко.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Прохин, Хотулев, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Гойкович, Титков, Оганесян, Михайлов, Марин, Вера, Муро, Куэро.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 19:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

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ФК Оренбург
ФК Ростов
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