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Сегодня, 19:45

«Ростов» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Ростов» и «Оренбург» сыграют 29 апреля в 26-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» и «Оренбург» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля, в понедельник. Игра на стадионе «Ростов Арена» начнется в 19.45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Ростов» — «Оренбург» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.30 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Премьер» с 19.35 по московскому времени.

Ознакомиться с формальными событиями противостояния 26-го тура РПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Ростов» с главным тренером Валерием Карпиным идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Оренбург» под руководством Давида Деограсии находится на 13-й строчке с 26 набранными баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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