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Сегодня, 19:30

«Ростов» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и «Оренбург» встретятся в 5-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ростов» и «Оренбург» встретятся в 5-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер» (доступен по подписке). Трансляцию, которая начнется за десять минут до игры, также можно смотреть на сайте телеканала на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

«Ростов» и «Оренбург» набрали по пять очков в четырех турах РПЛ-2024/25. В сезоне-2023/24 в матче первого круга между этими соперниками в Оренбурге была зафиксирована ничья (1:1), а во втором круге ростовчане одержали победу со счетом 2:1. В чемпионате «Ростов» занял седьмое место в РПЛ, а «Оренбург» — 12-е.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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