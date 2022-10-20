«Ростов» оштрафовали на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ростов» оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура РПЛ с «Уралом».

«У «Ростова» было нарушение технического регламента, так как клуб не предоставил игрока на интервью. За это на клуб наложен штраф в размере двадцати тысяч рублей. Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин вышел на поле во время матча, за что клуб оштрафован еще на двадцать тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Матч между «Ростовом» и «Уралом» состоялся 14 октября. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу команды из Ростова.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ (21 очко), «Урал» — 12-е (13 очков).