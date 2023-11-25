Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Ростов» — «Пари Нижний Новгород»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Ростов» на своем поле примет «Пари НН» в рамках 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Пари НН» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Нижнего Новгорода с 21 баллами располагается на 9-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
0
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
«Динамо» обыграло ЦСКА в дерби. Онлайн-трансляция матча
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
Ерохин отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Сочи»
Изидор: «Я очень давно ждал этот забитый мяч. Упорно работаю каждый день»
ЦСКА — «Динамо»: Тюкавин вывел гостей вперед
Бобер заявил, что «Крылья Советов» могут претендовать на самые высокие места в этом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Игнатова, Селихова и Зобнина

Бобер заявил, что «Крылья Советов» могут претендовать на самые высокие места в этом сезоне