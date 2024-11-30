Судейство
Сегодня, 20:33
На 48-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари НН» судья Ян Бобровский неверно оценил фол Боселли, ударившего открытыми шипами Данила Глебова, и сначала вынес ему только предупреждение. Ни первый ассистент Андрей Болотенков, ни резервный Олег Соколов не помогли рефери сразу принять правильное решение.
Их спасло вмешательство видеоассистентов Кирилла Левникова и Алексея Сухого. Только после ВАР-проверки и непродолжительного просмотра видеоповторов Бобровским первоначальное решение было изменено и в итоге принято верное решение. Судья объявил об отмене желтой карточки — она была заменена на красную, и Боселли был удален с поля за серьезное нарушение правил.
Это уже 62-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 59 раз первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.