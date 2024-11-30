«Ростов» — «Пари НН»: судья, ассистент и резервный неверно оценили фол Боселли. Удалить его помог ВАР

На 48-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари НН» судья Ян Бобровский неверно оценил фол Боселли, ударившего открытыми шипами Данила Глебова, и сначала вынес ему только предупреждение. Ни первый ассистент Андрей Болотенков, ни резервный Олег Соколов не помогли рефери сразу принять правильное решение.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Их спасло вмешательство видеоассистентов Кирилла Левникова и Алексея Сухого. Только после ВАР-проверки и непродолжительного просмотра видеоповторов Бобровским первоначальное решение было изменено и в итоге принято верное решение. Судья объявил об отмене желтой карточки — она была заменена на красную, и Боселли был удален с поля за серьезное нарушение правил.

Фото Скриншот трансляции

Это уже 62-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 59 раз первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.