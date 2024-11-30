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«Ростов» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» встретится с «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ в субботу, 30 ноября. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги ростовский клуб набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода с 16-ю баллами идет на девятой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
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