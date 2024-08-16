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Сегодня, 17:49

«Ростов» перечислит деньги за билеты на матч с «Оренбургом» пострадавшим в Курской области

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«Ростов» передаст все средства от продажи билетов на матч с «Оренбургом» в фонд помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча «Ростов» — «Оренбург» в 5-м туре РПЛ пройдет 17 августа.

«Уважаемые болельщики, в связи с происходящими событиями в Курской области, президент и руководство футбольного клуба «Ростов» приняли решение о том, что все вырученные средства от продажи билетов на матч «Ростов» — «Оренбург» будут переданы в официальные организации, которые занимаются помощью пострадавшим жителям», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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