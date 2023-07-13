Источник: «Ростов» подписал контракт с Мохеби

«Ростов» подписал контракт с иранским нападающим Мохаммадом Мохеби, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на три года.

Мохеби принадлежал португальской «Санта-Кларе». В сезоне-2022/23 он выступал за «Эстегляль» на правах аренды, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.

В марте этого года Мохаммад Мохеби дебютировал за сборную Ирана в товарищеском матче против сборной России (1:1).