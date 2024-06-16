Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:38

«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана

Виктория Кравченко
Футболист Рустам Ятимов
Рустам Ятимов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба команды. Срок контракта 25-летнего футболиста с российским клубом не сообщается.

«Приветствуем Рустама в нашей дружной команде! Желаем надежной игры в воротах «Ростова»!» — говорится в сообщении.

Ятимов является воспитанником «Волги». С 2018 года он играл в «Истиклоле», где провел 92 матча, из которых 39 «сухих». Он является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В активе Ятимова также 44 матча за сборную Таджикистана.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/19917
Сборная Таджикистана по футболу
ФК Ростов
11
13
Читайте также
Загитова выступила на премии «Муз-ТВ» вместе с Люсей Чеботиной
Преступник напал на семью в Германии во время просмотра матча Евро-2024
С Днем медика: прикольные картинки и открытки, оригинальные поздравления
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Журналист Карлсон заявил о глупости вице-президента США Харрис
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Факел» начал первые сборы перед сезоном-2024/25
Источник: «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака»
Агент Кучаева: «Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина»
Агент Магкеева: «Ведем переговоры как с российскими, так и с зарубежными клубами»
Агент Тикнизяна о возможном переходе в «Зенит»: «Наир игрок «Локомотива». У него контракт с клубом»
Переход защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» может не состояться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Агент Тикнизяна о возможном переходе в «Зенит»: «Наир игрок «Локомотива». У него контракт с клубом»

Агент Магкеева: «Ведем переговоры как с российскими, так и с зарубежными клубами»