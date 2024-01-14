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Сегодня, 11:50

«Ростов» показал первую тренировку Роналдо в команде

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Ростова» Роналдо Сезар дос Сантос провел первую тренировку в клубе, сообщает Telegramm-канал ростовского клуба.

12 января «Ростов» объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Контракт игрока с ростовчанами рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне 23-летний Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.

Источник: ФК Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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