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20 июля, 23:10

«Ростов» показал речь Карпина в раздевалке после ничьей с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» опубликовал видео с речью главного тренера команды Валерия Карпина в раздевалке после ничьей с ЦСКА (0:0) в 1-м туре РПЛ.

«Играли хорошо. Все понравилось, кроме счета. Почти...Все, давайте также готовимся, также играем. Все будет, как мы хотим! Окей, мы молодцы. Да, не забили, но остальное было очень хорошо. Не расстраиваемся, а восстанавливаемся», — сказал Карпин.

«Ростов» 26 июля на выезде сыграет против «Крыльев Советов» во втором туре РПЛ. ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Пари НН».

Источник: ФК «Ростов»
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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