Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:54

«Ростов» получил иск на 6,5 миллионов рублей от местного спортивного комплекса

Анна Горшкова
Корреспондент

ГБУ Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» подал иск к футбольному клубу «Ростов» на 6,5 миллионов рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Заявление зарегистрировано 17 октября в Арбитражном суде Ростовской области.

«В связи с дебиторской задолженностью, не погашенной администрацией футбольного клуба «Ростов», за занятия детско-юношеского клуба в залах нашего комплекса ГБУ РО СОК «Лидер» был вынужден подать в суд, чтобы взыскать задолженность в принудительном порядке», — приводит издание слова представитель спортивно-оздоровительного комплекса.

Комплекс «Лидер» находится рядом с стадионом «Олимп-2», который является бывшей домашней ареной «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fk-rostov-poluchil-isk-na-6-5-mln-rublej-ot-mestnogo-sportivnogo-kompleksa/
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На русском форварде ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ: несгибаемый характер
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Абаскаль отказался комментировать стычку с Федотовым в дерби