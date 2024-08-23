«Ростов» после скандала с Андреевым оштрафован за необеспечение безопасности на матче РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил решения комитета по итогам матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).

«Тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей, это второй выход за пределы технической зоны в этом сезоне. И тренер «Рубина» Рашид Рахимов оштрафован за покидание технической зоны на 30 тысяч. Тренер также пришел с опозданием на флеш-интервью — штраф 20 тысяч рублей.

Рассматривали также вопрос необеспечения безопасности в этом матче. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оказал физическое давление на резервного арбитра. В заседании приняли участие вся судейская бригада, юрист и представитель «Оренбурга». Санкция за необеспечение безопасности, что поставило под угрозу официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. Все вопросы, которые касаются Андреева, будут рассмотрены 30 августа на заседании комитета по этике.

Арбитры не могли 7-8 минут уйти в судейскую после матча, потому что их ждал Андреев в подтрибуннном помещении», — заявил Григорьянц.

После матча Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, кроме того он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.