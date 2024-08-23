Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:36

«Ростов» после скандала с Андреевым оштрафован за необеспечение безопасности на матче РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
«Ростов» — «Оренбург» (3:2).
Фото ФК «Ростов»
Telegram Дзен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил решения комитета по итогам матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).

«Тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей, это второй выход за пределы технической зоны в этом сезоне. И тренер «Рубина» Рашид Рахимов оштрафован за покидание технической зоны на 30 тысяч. Тренер также пришел с опозданием на флеш-интервью — штраф 20 тысяч рублей.

Рассматривали также вопрос необеспечения безопасности в этом матче. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оказал физическое давление на резервного арбитра. В заседании приняли участие вся судейская бригада, юрист и представитель «Оренбурга». Санкция за необеспечение безопасности, что поставило под угрозу официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. Все вопросы, которые касаются Андреева, будут рассмотрены 30 августа на заседании комитета по этике.

Арбитры не могли 7-8 минут уйти в судейскую после матча, потому что их ждал Андреев в подтрибуннном помещении», — заявил Григорьянц.

После матча Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, кроме того он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

 
Дмитрий Андреев и&nbsp;Владислав Безбородов. Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

 

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Артур Григорьянц
9
15
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
ТАСС сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотником Курскую АЭС
Захват заложников в ИК-19: что происходит в колонии под Волгоградом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Зенит» — это надолго. Вендел и Клаудиньо продлили контракты
Московское «Динамо» оштрафовано на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика
Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей за мат после матча с «Химками»
Джанашия считает, что «Локомотив» справился с потерей лидеров и показывает хороший футбол
Богосавац продолжит выступать за «Ахмат» до конца сезона-2026/27
«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанашия считает, что «Локомотив» справился с потерей лидеров и показывает хороший футбол

Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей за мат после матча с «Химками»