«Ростов» пропустил в матче с «Факелом». «Зенит» может стать чемпионом в игре со «Спартаком»

«Ростов» пропустил в матче 26-го тура чемпионата России с «Факелом». В случае поражения команды Валерия Карпина «Зенит» может оформить чемпионство уже завтра в игре со «Спартаком». «Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если: — «Ростов» (50 очков) не обыграет «Факел», 7 мая «Зенит» (61 очко) победит «Спартак» (49 очков), — «Ростов» уступит «Факелу», 7 мая ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург», «Зенит» сыграет вничью со «Спартаком». Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против Если «Ростов» победит «Факел», «Зенит» сможет оформить титул в следующем туре — в домашнем матче с «Краснодаром» 13 мая.