«Ростов» пропустил в матче с «Факелом». «Зенит» может стать чемпионом в игре со «Спартаком»

Сегодня, 20:09
«Ростов» пропустил в матче 26-го тура чемпионата России с «Факелом».
В случае поражения команды Валерия Карпина «Зенит» может оформить чемпионство уже завтра в игре со «Спартаком».
«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если:
— «Ростов» (50 очков) не обыграет «Факел», 7 мая «Зенит» (61 очко) победит «Спартак» (49 очков),
— «Ростов» уступит «Факелу», 7 мая ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург», «Зенит» сыграет вничью со «Спартаком».
Если «Ростов» победит «Факел», «Зенит» сможет оформить титул в следующем туре — в домашнем матче с «Краснодаром» 13 мая.