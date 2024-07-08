Сегодня, 20:00
«Ростов» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против ЦСКА. Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр ростовской команды.
«Ростов»: расписание матчей на лето 2024
20:00. «Ростов» — ЦСКА — Премьер-Лига, 1-й тур
18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — Премьер-Лига, 2-й тур
18:30. «Локомотив» — «Ростов» — Кубок России, 1-й тур
17:30. «Зенит» — «Ростов» — Премьер-Лига, 3-й тур
20:45. «Ростов» — «Рубин» — Премьер-Лига, 4-й тур
20:00. «Ростов» — «Химки» — Кубок России, 2-й тур
19:30. «Ростов» — «Оренбург» — Премьер-Лига, 5-й тур
20:00. «Локомотив» — «Ростов» — Премьер-Лига, 6-й тур
15:00. Оренбург — Ростов — Кубок России, 3-й тур
В минувшем сезоне «Ростов» занял 7-е место в чемпионате России.
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