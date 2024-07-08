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Сегодня, 20:00

«Ростов»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Ростова» в РПЛ и Кубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ростов».
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против ЦСКА. Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр ростовской команды.
«Ростов»: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

20:00. «Ростов» ЦСКА Премьер-Лига, 1-й тур

26 июля, пятница

18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — Премьер-Лига, 2-й тур

30 июля, вторник

18:30. «Локомотив» — «Ростов» — Кубок России, 1-й тур

3 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Ростов» — Премьер-Лига, 3-й тур

9 августа, пятница

20:45. «Ростов» — «Рубин» — Премьер-Лига, 4-й тур

13 августа, вторник

20:00. «Ростов» — «Химки» — Кубок России, 2-й тур

17 августа, суббота

19:30. «Ростов» — «Оренбург» — Премьер-Лига, 5-й тур

25 августа, воскресенье

20:00. «Локомотив» — «Ростов» — Премьер-Лига, 6-й тур

28 августа, среда

15:00. Оренбург — Ростов — Кубок России, 3-й тур

В минувшем сезоне «Ростов» занял 7-е место в чемпионате России.

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Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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