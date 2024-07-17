«Ростов»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Ростов» начнет сезон-2024/2025 с матча РПЛ против ЦСКА

«Ростов» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против ЦСКА. Встреча пройдет 20 июля.

В минувшем сезоне «Ростов» занял 7-е место в чемпионате России. В Кубке страны дошел до второго полуфинального раунда Пути регионов.

«Ростов»: расписание матчей на сезон 2024/2025

20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Ростов» — ЦСКА. 20:00.

26 июля, пятница. РПЛ, 2-й тур. «Крылья Советов» — «Ростов». 18:00.

30 июля, вторник. Кубок России, 1-й тур. «Локомотив» — «Ростов». 18:30.

3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Зенит» — «Ростов». 17:30.

9 августа, пятница. РПЛ, 4-й тур. «Ростов» — «Рубин». 20:45.

13 августа, вторник. Кубок России, 2-й тур. «Ростов» — «Химки». 20:00.

17 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Ростов» — «Оренбург». 19:30.

25 августа, воскресенье. РПЛ, 6-й тур. «Локомотив» — «Ростов». 20:00.

28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Оренбург» — «Ростов.» 15:00.

Полностью календарь «Ростова» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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