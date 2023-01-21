«Ростов» разгромил «Бунедкор» в товарищеском матче

Сегодня, 18:27
«Ростов» одержал крупную победу в товарищеском матче с «Бунедкором» из Узбекистана (4:0).
В составе российской команды голы забили Николай Комличенко, Даниил Уткин, Егор Голенков и Дмитрий Полоз.
В следующем матче на сборах в ОАЭ «Ростов» сыграет против малазийского «Джохора». Встреча состоится 25 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования