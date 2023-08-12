«Ростов» — «Рубин»: судьям повезло, что у Мартыновича не было предупреждения. Игрок гостей ошибочно не наказан

На 70-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Ростов» — «Рубин» (3:0) арбитр Алексей Сухой допустил нарушение правил и никак на него не отреагировал.

Защитник гостей Александр Мартынович получил повреждение и покинул поле. Врачи оказали ему помощь — он обратился к судье за разрешением вернуться. Но при этом находился на линии ворот, а не на боковой линии.

По правилам, игрок может вернуться только после того, как игра была возобновлена. Если мяч в игре, то вернуться можно только с боковой линии, а если мяч не в игре, то с любой линии, ограничивающей поле. Мяч был в игре. Значит, выйти на поле можно было лишь с боковой. Но Мартынович не стал дожидаться и выбежал.

Вряд ли он получил разрешение Сухого — тот находился очень далеко и никаких жестов не использовал. Значит, за такое нарушение футболисту «Рубина» следовало вынести предупреждение. Этого не было сделано.

Казалось бы, это мелочь. Но бригаде арбитров повезло, что у Мартынович до этого в течение матча не получил желтую карточку. В противном случае на 70-й минуте речь шла бы о том, что он ошибочно избежал не просто предупреждения, а второго предупреждения и удаления.