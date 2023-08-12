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Сегодня, 21:58

«Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ростов» обыграл «Рубин» со счетом 3:0.
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на домашнем поле обыграл «Рубин» в четвертом туре чемпионата России — 3:0.

Гола у ростовчан забивали форвард Николай Комличенко (52-я), защитник Андрей Лангович (78-я) и нападающий Егор Голенков (88-я).

«Ростов» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ и с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» находится на 13-й строчке, имея в активе 2 очка.

Ростовчане в 5-м туре РПЛ сыграют на выезде с «Сочи» (19 августа), а казанский клуб примет «Крылья Советов» (18 августа).

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:0
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
13
34
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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