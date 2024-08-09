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Сегодня, 22:45

«Ростов» и «Рубин» обменялись голами в матче РПЛ

Алина Савинова
Игроки «Ростова» и «Рубина» в матче РПЛ.
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» в матче 4-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет на 14-й минуте игры открыл полузащитник ростовчан Данил Глебов, который впервые в РПЛ забил головой. На 62-й минуте форвард казанской команды Мирлинд Даку реализовал пенальти и сделал счет равным.

«Ростов» набрал 5 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 4 баллами идет на 10-й строчке.

В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет против «Оренбурга» 17 августа, казанцы 19-го числа встретятся с «Акроном».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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