«Ростов» и «Рубин» обменялись голами в матче РПЛ

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» в матче 4-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет на 14-й минуте игры открыл полузащитник ростовчан Данил Глебов, который впервые в РПЛ забил головой. На 62-й минуте форвард казанской команды Мирлинд Даку реализовал пенальти и сделал счет равным.

«Ростов» набрал 5 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 4 баллами идет на 10-й строчке.

В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет против «Оренбурга» 17 августа, казанцы 19-го числа встретятся с «Акроном».