«Ростов» на своем поле сыграет против «Рубина» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет 12 августа на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Рубин».

Судить матч будет арбитр Алексей Сухой. Его ассистентами будут Александр Богданов из Вереи и Арам Петросян. За ВАР будет отвечать Евгений Турбин.

Последний раз «Ростов» и «Рубин» играли друг против друга в июле в рамках группового этапа Кубка России, матч завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.

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