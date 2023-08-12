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Сегодня, 19:00

«Ростов» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч «Ростов» — «Рубин» начнется 12 августа в 20:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ростов».
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на своем поле сыграет против «Рубина» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет 12 августа на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

Судить матч будет арбитр Алексей Сухой. Его ассистентами будут Александр Богданов из Вереи и Арам Петросян. За ВАР будет отвечать Евгений Турбин.

Последний раз «Ростов» и «Рубин» играли друг против друга в июле в рамках группового этапа Кубка России, матч завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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