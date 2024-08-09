«Ростов» в 4-м туре РПЛ на своем поле примет «Рубин» в пятницу, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Рубин» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 20.35 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Ростов» набрал 4 очка в трех турах чемпионата России и занимает текущее восьмое место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 3 очка, команда идет на 9-м месте в РПЛ.

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