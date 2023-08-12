Сегодня, 18:51
«Ростов» и «Рубин» объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 мск.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелехин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.
Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Семенчук, Байрамян, Миронов, Тугарев, Щетинин, Комаров, Сухомлинов, Голенков.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Иванов, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Даку.
Запасные: Янович, Исмагилов, Тесленко, Вуячич, Зотов, Костюков, Ломовицкий, Бакаев, Безруков, Иву, Уридия, Лисакович.