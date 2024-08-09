Сегодня, 19:50
«Ростов» и «Рубин» объявили стартовые составы перед матчем 4-го тура РПЛ.
«Ростов»: Ятимов, Вахания, Сако, Осипенко, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Азнауров, Роналдо, Голенков.
Запасные: Ханкич, Одоевский, Мелехин, Черном, Эльаскалани, Игнатов, Кучаев, Байрамян, Комаров, Саравия, Зубенко, Комличенко.
«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Иву, Юкич, Чумич, Даку.
Запасные: Нигматуллин, Корец, Ашурматов, Йочич, Апшацев, Иванов, Зотов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Кузнецов, Вада, Шабанхаджай.