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Сегодня, 19:50

«Ростов» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Руслан Минаев
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«Ростов» и «Рубин» объявили стартовые составы перед матчем 4-го тура РПЛ.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Сако, Осипенко, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Азнауров, Роналдо, Голенков.

Запасные: Ханкич, Одоевский, Мелехин, Черном, Эльаскалани, Игнатов, Кучаев, Байрамян, Комаров, Саравия, Зубенко, Комличенко.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Иву, Юкич, Чумич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Ашурматов, Йочич, Апшацев, Иванов, Зотов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Кузнецов, Вада, Шабанхаджай.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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