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Сегодня, 20:00

«Ростов» — «Рубин»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Ростов» на своем поле примет «Рубин» 12 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ростов».
Фото ФК «Ростов»
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В субботу, 12 августа, «Ростов» на своем поле сыграет против «Рубина» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

В первых трех турах «Ростов» набрах 4 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда обыграла «Факел» (2:1), сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и уступила «Крыльям Советов» (1:5).

«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а затем уступил «Спартаку» (1:4). В активе казанского клуба 2 очка после трех первых туров и 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Последний раз «Ростов» и «Рубин» играли друг против друга совсем недавно — матч, который прошел в июле в рамках группового этапа Кубка России, завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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