«Ростов» поделил очки с «Сочи», команда Карпина не проигрывает в РПЛ 5 матчей подряд

«Ростов» дома сыграл вничью с «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ — 2:2.

У хозяев на 46-й секунде гол забил Егор Голенков, на 45+4-й минуте отличился Роналдо, для которого мяч стал дебютным за российский клуб.

У гостей на 7-й минуте отметился Кирилл Кравцов, на 35-й минуте — Сауль Гуарирапа.

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Для «Сочи» ничья стала 5-й в РПЛ подряд. Команда Роберта Морено набрала 15 очков и замыкает таблицу РПЛ.