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Сегодня, 20:00

«Ростов» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Сочи» в чемпионате России 6 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» примет «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 22-х туров РПЛ команда Валерия Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице с 30-ю очками. Южане располагаются на последней, 16-й строчке чемпионата России, в их активе — 14 баллов.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Ростов
ФК Сочи
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